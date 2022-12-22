Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaköy’de inşa ettiği 252 kişilik çok amaçlı spor salonu tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaköy’de inşa ettiği 252 kişilik çok amaçlı spor salonu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde gençlerin kapalı ve açık alanlarda spor yapmasını sağlayacak hizmetler üretmeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kocaköy’de gençlerin basketbol, voleybol, hentbol ve Futsal oynayabileceği çok amaçlı spor salonu inşa çalışmalarını tamamladı.

İçerisinde soyunma odası, duş, kantin ve idari ofislerin de yer aldığı salon, yaklaşık altı dönüm alanda 1035 metrekare alan üzerine inşa edildi. Alanın kalan kısmında çevre düzenlemesi yapılarak açık otopark ve yeşil alan oluşturuldu.