Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde KARAZ-DER, 11 ili etkileyen depremzedeler için seferber oldu. Dernek yöneticileri; çeyrek altından, keçiye, asırlık tüfekten, dolara kadar birçok şeyi açık artırmayla satarak gelen gelir ile deprem bölgesinde mağdur vatandaşlara ihtiyaç malzemesi olarak ulaştırdı.

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde KARAZ-DER, 11 ili etkileyen depremzedeler için seferber oldu. Dernek yöneticileri; çeyrek altından, keçiye, asırlık tüfekten, dolara kadar birçok şeyi açık artırmayla satarak gelen gelir ile deprem bölgesinde mağdur vatandaşlara ihtiyaç malzemesi olarak ulaştırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır ve diğer 10 ilde binlerce insan mağdur oldu. Başta Diyarbakır’daki vatandaşlara yardım ulaştıran Kocaköy KARAZ-DER, daha sonra gıdadan, yakacak oduna, sobadan giysiye kadar onlarca temel ihtiyaç malzemesini tır ve kamyonlara yükleyip ihtiyaç noktalarına ulaşarak dağıttı.

Dernek yöneticileri, ilçedeki vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan her şeyi değerlendirerek depremzedelere ulaştırdı. Derneğe bağışlanan çeyrek altın açık artırma ile 17 bine, yaklaşık 90 yıllık ata yadigarı tüfeği 17 bin 150’ye, keçi 8 bine, 20 dolar 3 bine ve 100 dolar 10 bine satıldı. Gelen para depremzedeler için değerlendirilirken, alınan dolar ve çeyrek altın hatıra için derneğe bırakıldı.

Sadece yetişkinler değil, çocuklarda derneğe kumbaralarını getirip bağışladı. Derneğe gelen değerli her şeyin açık artırma ile satılıp depremzedeler ihtiyaç malzemesi olarak ulaştırılacağı kaydedildi.