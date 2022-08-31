Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy’de 7’den 70’e her kesimin yararlanacağı Millet Bahçesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy’de 7’den 70’e her kesimin yararlanacağı Millet Bahçesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde vatandaşlara birçok sosyal aktiviteyi gerçekleştirebilecekleri yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Kocaköy ilçesinde 9 bin 500 metrekare alana sahip olan Millet Bahçesi’ndeki çalışmalar hız kazandı.

6 bin 530 metrekare alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi’nde farklı noktalara kamelya yerleştirilecek. Kocaköy’de, vatandaşların piknik yapmalarına olanak sağlayacak olan kent mobilyalarının da yerleştirileceği Millet Bahçesi’nde, ayrıca çocukların neşeli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla oyun grupları da yeşil alan içinde yer alacak. Yapım işlemlerinin sürdüğü Millet Bahçesi’nde, ekipler şuana kadar, alana oyun grubunun kurulumunu ve 2 bin 970 metrekareden oluşan yürüyüş yolları çalışmalarını tamamladı.

Altyapıda elektrik ve sulama tesisatlarının döşeme çalışmalarını devam ettiren ekipler, daha sonra 9 bin 500 metrekarelik alana farklı türlerde bitkiler dikecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kocaköy Millet Bahçesi’ndeki çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.