Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kurumlarla iş birliği yaparak Yüreğir halkının daha iyi hizmet almasını sağlıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin trafo ve dağıtım merkezi taleplerine destek veren ve yer gösteren Başkan Kocaispir, Yüreğirli vatandaşların kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişmesine olanak sağlamayı sürdürüyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş Direktörü Mehmet Kayacı ve şirket yöneticilerini makamında ağırlayan Başkan Kocaispir, Toroslar EDAŞ Yatırım Planlama Müdürlüğü’nün Yüreğir’e yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Yüreğir’e yapılacak bütün kamu ve özel sektör yatırımlarının yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini belirten Kocaispir şunları söyledi:

“Her şeyi Yüreğir halkının rahatı ve huzuru için yapıyoruz. Toroslar Elektrik Anonim Şirketi Yatırım ve Planlama Müdürlüğü ile uyumlu çalışmalarımız, son yatırımlarla Yüreğir’de elektrik altyapısının daha da güçlenmesini sağlayacak. Yavuzlar, Akıncılar, Sinanpaşa ve Kazımkarabekir mahallelerini besleyen 6.3kV/ 15.8 kV orta gerilim dağıtım şebekesi 31.5 kV orta gerilim dağıtım şebekesine dönüştürülüyor. Bunun yanı sıra Orhan Kemal Bulvarı üzerinde bin 750 metre, Sinanpaşa Mahallesi Ihlamur Caddesi’nde 900 metre, Sinanpaşa 4034 ve 4047 sokaklarda 400 metre, Sarıçam Mahallesi 2423 Sokak’ta 700 metre, Yavuzlar Mahallesi 4082 Sokak’ta 100 metre, Akıncılar Mahallesi 3979 Sokak’ta 200 metre ve Kışla Caddesi üzerinde 400 metre galvaniz direkli yer altı aydınlatma sistemi yapılacaktır. Ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar yer altına alınarak hem tehlike giderilirken hem de modern bir görüntüye kavuşacaktır.”

Kocaispir, sokak sağlıklaştırılması yapılan Kiremithane, Akıncılar, Sepici ve 19 Mayıs mahallerinde enerji hatlarını yer altına alarak modern bir görünüme kavuşmasına vesile olan ve Sarıçam Deresi’nde toplam 11 bin 500 metre iki taraflı olarak çevresini aydınlatmasını yaptıkları için Toroslar Elektrik yetkililerine teşekkür ederek, özellikle yaz aylarında yoğun bir trafiğin oluştuğu Karataş Yolu’nun aydınlatmasının tamamlanmasının da Yüreğir halkı için çok önemli olduğunu ifade etti.

300 milyon liralık yatırım

Toroslar Elektrik Anonim Şirketi Direktörü Mehmet Kayacı ise Yüreğir’de ekonomik ömrünü tamamlamış elektrik şebekelerinin yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yüreğir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibinin destekleriyle Yüreğir’de yatırımlarımız devam ediyor. Belediyemizin yer göstermesiyle, 300 milyon liralık yatırımla trafoları yeniliyor, elektrik şebekelerini yer altına alıyoruz. Aydınlatma çalışmalarımız ise devam ediyor. Bu iş birlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.