Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çadır kentlerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek, “Çok büyük bir afet yaşadık. Gün paylaşma, birlik olma, sarılma günü. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çadır kentlerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek, “Çok büyük bir afet yaşadık. Gün paylaşma, birlik olma, sarılma günü. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde belediyenin tüm imkanlarıyla Adana başta olmak üzere depremzedelerin yanında olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, afet bölgesini ziyaret etti.

Deprem felaketinin ilk gününde arama kurtarma ekiplerinden iş makinelerine, mobil mutfaktan sağlık ekiplerine kadar her türlü imkanla depremzedelerin yardımına koşan Kocaispir, afet bölgesini de gezerek, vatandaşların acılarına ortak oldu.

Adıyaman’da çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısına katılan Kocaispir, Adıyaman, Kahramanmaraş Pazarcık, Osmaniye ve Kadirli’deki depremzedeleri ziyaret etti. Osmaniye’de konuşlandırılan Yüreğir Belediyesi mobil mutfak tırında afetzedelere yemek ikram eden Kocaispir, çadır kentleri gezerek depremzedelerle oturdu, sohbet etti, acılarını paylaştı.

Kocaispir yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir afet yaşadık. Gün paylaşma, birlik olma, sarılma günü. Bu acı hepimizin acısıdır. Yaralarımızı birlikte saracağız. Hepimize geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.