Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Kocaispir, çalışmalarında verdikleri desteklerden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Kocaispir, çalışmalarında verdikleri desteklerden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Kocaispir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Yüreğir’de görev yapan muhtarlarla buluştu. Yüreğir’e hizmet yolunda göreve geldiği ilk günden bu yana muhtarlarla beraber yol yürüdüklerini ifade Başkan Kocaispir, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Yüreğir Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Kocaispir burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin yerel yönetimlerde devrim niteliğinde adımlar attığını ifade ederek, “Özellikle muhtarlarımızın, kurumsal yapıya tam anlamıyla dahil edilmeleri, özlük haklarının güçlendirilmesi ve böylelikle hizmette önemli kazanımlar ortaya koyması için yeni bir anlayış vücut buldu. Bu vesile ile 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı sunarım” dedi.

Yüreğirlinin huzuru ve refahı için muhtarlar ile hep kol kola yürüdüklerini belirten Başkan Kocaispir, “Muhtarlar olarak sizler, bizim elimiz, ayağımız, gören gözümüz, duyan kulağımız ve aynı zamanda sesimizsiniz. Göreve geldiğim günden bu yana sizlerle gerek yüz yüze gerekse telefonla sürekli iletişim halinde, Yüreğir’imize hizmet ediyoruz. Sadece bize ulaşan ve sıkıntısına çözüm arayan hemşehrilerimizin değil, bize ulaşamayanların, sesini duyuramayanların dertlerine de sizin aracılığınızla çare arıyoruz. Bunu birlikte yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yüreğir’e 20 yeni muhtarlık binası kazandırdıklarını, hizmet ufkunu sosyal belediyecilik, eser belediyeciliği ve gönül belediyeciliği olarak üç temel üzerinde kurduklarını kaydeden Başkan Kocaispir, “Belediye başkanı seçildiğim günden beri üzerinde hassasiyetle durduğum bir nokta var; istiyorum ki Yüreğir’de girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı kalmasın. Bunu yaparken en büyük desteği ve yardımı sizden aldık, almaya devam edeceğiz inşallah. Her birinize yakın mesai halindeyiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Tüm bu düşüncelerle bir kez daha değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar ise Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettiler.