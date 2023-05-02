Yaklaşan genel seçimler öncesi saha çalışmalarını sürdüren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde yapılan hizmetleri anlattı ve vatandaşların desteğine güvendiğini belirtti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hafta sonu AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ile birlikte Çağırkanlı, Cırık, Karataş Karagöçer ve Kadıköy mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren Başkan Kocaispir, “Vatandaşlarımızın öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize ve partimize göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor. Çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın en büyük teminatı oldu. Vatandaşımız umutlu. 20 yıl boyunca ülkemize Cumhurbaşkanımız riyasetinde güzel hizmetler yapıldı. İnşallah bu seçimde de güçlü şekilde kazanarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

14 Mayıs’ta tarihi bir seçim yaşanacağının altını çizen Başkan Kocaispir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarımız ortada. Hizmetlerimiz; şehirlerimizin, ilçelerimizin yaşam standartlarına ayrı bir değer katıyor. Henüz birkaç gün önce uzunluğu ile Türkiye’nin dördüncü büyük köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü Adanalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. 14 Mayıs’ta ülke olarak tarihi bir seçim yaşayacağız. Adana’mızın bu seçimde de Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye desteğinin en yüksek oranda olacağına inancımız tam. İnşallah 14 Mayıs sonrası ülkemizin önü daha da açılacak ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.