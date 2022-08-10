Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol kurslarında geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol kurslarında geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor.

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları faaliyetleri çerçevesinde 16 branşta açılan ve 7 bin 552 kursiyerin katıldığı kurslar devam ediyor.

Futbol kurslarına kayıt yapan 8-16 yaş arası yaklaşık 2 bin çocuk eğitim alıyor.

Kışla Mahallesi Muharrem Gülergin Stadı ve Yüreğir Belediyesi Spor Tesislerinde eğitim gören çocuklara deneyimli uzman futbol antrenörleri eşlik ediyor.

Yaz Spor Okulları’nın oldukça verimli geçtiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bu yaz yaklaşık 8 bin çocuğumuz spor kurlarımıza katıldı. 16 branşta eğitim imkanı sunduk. Bu branşlardan biri de futbol kursumuzdu. Biz bu kurslarımızda elimizden geldiği kadar ülke ve Adana futboluna katkıda bulunmak için gayret ediyor, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Öncelikli hedefimiz iyi ve ahlaklı birey yetiştirmek, sonrasında iyi bir futbolcu yetiştirmek, bunun için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yüreğir Belediyesi futbol kurslarında eğitim gören çocuklar, verilen eğitimler ve gösterilen ilgiden dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür etti.