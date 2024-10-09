Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları pastalardan tattı. Kocagöz, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla staj yapabilecekleri bir yer açacaklarını duyurdu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesini ziyaret etti. Okulun yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelen Kocagöz, onlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilere en çok ne yapmak istediklerini sorarak, onların hayallerini ve isteklerini dinledi. Öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kocagöz, “Bu gönül işi. Hepinizden Allah razı olsun. Yaptığınız iş inanılmaz bir iş. Bu öğrencilerimiz bizim canlarımız. Sizleri çok seviyoruz ve ne yapmamız gerekiyorsa sizler için yapacağız. Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını Kepez Belediyesi olarak karşılayacağız. Çocuk ve gençlerimizin geleceği için her türlü yatırımı yapacağız” dedi.

“Mesleki gelişime katkı”

Ziyaret sırasında öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları pastalardan tadan Başkan Kocagöz, “Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık” diyerek öğrencilere teşekkür etti. Başkan Kocagöz, öğrencilerin hazırladığı lezzetli pastaları tadarken, onların mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir adımın müjdesini de paylaştı:

“Okulunuzun yakınında sizlere bir yer açıp, stajlarınızı orada yapmanıza imkan sağlayacağız. Bizden ne isterseniz, elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağımızdan emin olun.”