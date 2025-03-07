Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın personellerini tek tek ziyaret ederek karanfil takdim etti. Başkan Kocagöz, "Kadınlarımız, hayatın her alanında olduğu gibi belediyemizde de büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

Antalya’nın Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kadın personellerinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Belediye hizmet binasının her katını tek tek gezerek kadın personellerine karanfil takdim eden Başkan Kocagöz, "Kadınlar gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. Belediye personellerinin özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, "Kadınlarımız, hayatın her alanında olduğu gibi belediyemizde de büyük bir özveriyle çalışıyor. Emekleri ve katkıları bizim için çok kıymetli. Onların varlığı, belediyemizin gücüne güç katıyor" dedi.

Başkan Kocagöz, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam dileğinde bulundu, kadın çalışanlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.