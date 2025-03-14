Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Belediye Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Belediye Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Kocagöz, Tıp Bayramı’nı kutlayarak, rengarenk çiçekler takdim etti. Özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kocagöz, "Biz önce insan diyoruz. Sağlıklı insan demek, güçlü toplum demek. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, bizler için son derece kıymetli. 110 sağlık çalışanının görev yaptığı bu merkezde, her birinin özverili çalışmaları toplumumuz için büyük bir değer taşıyor" dedi.

"Fedakarlıkla çalışıyorlar"

Başkan Kocagöz, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını belirterek, "İsterdim ki her gün, sağlık çalışanlarımızın bayramı olsun. Onlar, hayat kurtarmak için büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar" diye konuştu. Kocagöz, ardından sağlık çalışanlarıyla günün anısına fotoğraf çektirdi. Başkan Kocagöz’e ziyarette Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz de eşlik etti.