Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’nde Kocagöl’ün bitişiğinde 23 bin 240 metrekarelik park alanının imara açılmak istenmesine karşı sürdürdüğü hukuki mücadeleden galip çıktı. İmar değişikliği ile alanın yapılaşmaya açılmasının ekolojik dengeye zarar vereceğine hükmeden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kuşadası Belediyesi’nin itirazını yerinde bularak imar plan değişikliğini iptal etti.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi 440 ada 4 parselde bulunan 23 bin 240 metrekarelik park alanının ticaret, turizm ve konut alanına dönüştürülmesine izin vermedi. Kuşadası sınırları içinde Kocagöl olarak bilinen alanın, imar durum değişikliği ile betonlaşması Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülen 3 yıllık hukuki mücadele sonucunda engellendi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen hukuki süreç, 2021 yılının Şubat ayında Kocagöl’ün bitişiğinde bulunan park alanının, yapılan imar planı değişikliği sonucunda turizm, ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi ile başladı. İmar değişikliği kararının ardından kentin ekolojik değerlerini korumak amacıyla harekete geçen Kuşadası Belediyesi, plan değişikliği askı süresince yaptığı itirazların reddedilmesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Kuşadası Belediyesi tarafından söz konusu plan değişikliğinin iptal edilmesi amacıyla açılan davanın Danıştay 6. Dairesi tarafından da reddedilmesi üzerine konuyu bu kez temyize taşıyan Kuşadası Belediyesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca incelenen dosyada haklı bulundu. Karar ile 03.02.2021 tarih ve 3496 sayılı karar ile onaylanan plan değişikliği reddedildi. Böylece 3 yıllık hukuki mücadele sonunda Kocagöl olarak bilinen park alanının betonlaşmasının önüne geçilmiş oldu.