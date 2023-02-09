Deprem bölgesinden Kocaeliye getirilen depremzedelerin barınma, giyinme ve beslenme gibi ihtiyaçları gideriliyor.

Deprem bölgesinden Kocaeliye getirilen depremzedelerin barınma, giyinme ve beslenme gibi ihtiyaçları gideriliyor.

10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yaralarının sarılması adına Türkiye seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından bölgeye yardım tırları ve gönüllüler giderken, depremzedeler ise güvenli şehirlere getirilmeye devam ediyor. Deprem felaketi sonrasında evleri yıkılan ve kış şartları sebebiyle barınma amacıyla Kocaeli’ye getirilen depremzedelerin ihtiyaçları için İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını yürütüyor. İzmit Belediyesi Dost Eller Mağazası ve Gıda Bankası’nda hazırlanan kıyafetler ve gıdalar, Kocaeli’de konaklayan depremzedelere ulaştırılıyor.