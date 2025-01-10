Süper Lig yolunda liderliğini koruyan Kocaelispor’un çocuklara yönelik etkinlikleri okullarda yeşil-siyah havası estirdi. Takımın golcü oyuncusu Oğulcan Çağlayan’a gösterilen ilgi ve izdiham dikkat çekti. Öğrenciler hazırladıkları dövizlerle milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella’ya da mesaj yolladı.

Trendyol 1. Lig’de liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor’da çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinlikler sürüyor. ‘Bu şehirde çocuklar Kocaelispor’u tutar’ sloganıyla yola çıkan Kocaelispor’da bu kez takımın golcülerinden Oğulcan Çağlayan okul ziyaretlerinde öğrencilerle buluştu. İzmit ilçede İzmit Ortaokulu ve Hızır Reis İlkokulu’na, ardından Derince ilçesinde Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Oğulcan’a gösterilen ilgi ve yapılan karşılama hazırlıkları dikkat çekti. Okula bayraklar ve pankartlar asıldı, dövizler hazırlandı, yüzler yeşil ve siyaha boyandı. Öğrenciler hem Kocaelispor’a, hem Oğulcan’a olan sevgilerini yansıttı hem de milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella’ya başka golcü aramaması gerektiğinin mesajını gönderdi.

"Milli takıma veririz ama başka takıma asla"

İmza almak ve fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışan öğrenciler, farklı koreografilerle güzel görüntüler oluşturdu. Meşaleler ve sis bombalarıyla renkli anların da yaşandığı ziyaretlerde golcü oyuncu davulla karşılandı. Pankart ve dövizlerinde ‘Uzaklarda arama Vincenzo Montella, milli takıma veririz ama kimselere vermeyiz’, ‘Bu şehirde çocuklar Kocaelispor’u tutar’, ‘Vazgeçilmiyor’, ‘Ruhumuzla Seviyoruz’, ‘Burası Kocaeli, buradan çıkış yok’, ‘Burası Basra değil, İzmit Körfezi’, ‘İzmit’in çocuğu herkese yeter’, ‘Enkazlardan çıkıp sevdik seni’, ‘Vincenzo Montella’, ‘Taht kurmuşsun kalbimizde’ gibi ifadelere yer verdi.

Okullarda Kocaelispor fırtınası esiyor

Öğrencilerden beklediğinin de çok üzerinde ilgi gören Oğulcan Çağlayan, çeşitli hediyelerle onların gönlünü daha çok kazandı. Kocaelispor Kulübü Organizasyon Müdürü Mehmet Açık’ın organize ettiği, Kocaelispor yöneticilerinden; Rafet Kırgız, Orhan Dönmez ve Serkan Bulut, programda Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Kerem Erman ve tribün lideri Miraç Çartay’ın da yer aldığı öğrencilerle buluşma organizasyonunda okullarda Kocaelispor rüzgarı esti. Golcü futbolcudan şampiyonluk sözü alan öğrenciler Oğulcan’a üçlü çektirdi. Öğretmenlere de konuk olan sevilen oyuncu ve Kocaelisporlu konuklar, tüm idarecileri ve öğretmenleri maçlarda görmek istediklerini söyledi. Okullarındaki etkinlikten mutluluk duyduğunu belirten öğretmenler ise Kocaelispor’un bu şehirde çok önemli değer olduğunu vurguladı, “Bundan sonra öğrencilerimizle birlikte maçlara gelmek için özen göstereceğiz” dedi. Yıldız gibi karşılanan ve sevgi seline maruz kalan Oğulcan Çağlayan izdiham nedeniyle okuldan zor ayrıldı.