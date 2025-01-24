KOCAELİ (İHA) – Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda Antalyaspor ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada iki takım taraftarları tribünlerde omuz omuza maç izledi. Talimatlara aykırılık nedeniyle ev sahibi Antalyaspor’a verilen 168 bin TL para cezası sonrası Kocaelisporlu taraftarlar, cezanın yarısını ödemek için harekete geçti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Kocaelispor, 7 Ocak 2025 Salı günü Süper Lig Antalyaspor’a konuk oldu. 1999 Marmara Depremi’nden beri dost olan iki takımın taraftarları karşılaşmayı aynı tribünlerde omuz omuza izledi. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekip, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından talimata aykırılıktan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Aynı tribünde maç izlemeye 168 bin TL ceza verildi

Disiplin sevkinde, “Antalyaspor Kulübü’nün 07.01.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor – Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ye sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. PFDK ise 16 Ocak’ta Antalyaspor’a tribünde iki takım taraftarının karışık oturmasıyla ilgili olarak cezayı açıkladı. Kararda “Antalyaspor Kulübünün, 07.01.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor - Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” denildi.

Kocaelisporlular cezasının yarısını ödemek için Antalyaspor’u ikna etti

Antalyaspor’un 168 bin TL ile cezalandırılması Kocaelispor taraftarını harekete geçirdi. Yeşil-siyahlılar cezanın da kardeş payı yapılmasını istedi. Antalyaspor yöneticilerinin gerek olmadığını belirtmesine rağmen Kocaelispor taraftarının ısrarı, Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık’ın araya girmesinin ardından kabul gördü. Kocaelispor’un 41 taraftarı kendi aralarında 84 bin TL’yi Antalyaspor’un hesap numarasına yatırmaya başladı. Dekontların açıklama kısmına da ‘kardeşlik’ vurgusu ekleyen Kocaelisporlular, “Her durumda yan yanayız. Bunu ceza da verseler bozamazlar. Anca beraber kanca beraber” dedi.

Mehmet Açık, “Taraftarlarımız ‘Bizim için ceza yediler, kardeş payı yapalım’ dedi”

Kocaelispor Kulübü’nün organizasyon müdürü Mehmet Açık ise taraftarların cezaya ortak olmak isteklerine kulak verdiklerini belirterek, “Kardeş kulübümüz Antalyaspor ile oynadığımız kupa maçında Antalyaspor yönetimi kapılarını taraftarımıza açmıştı. Bu nedenle 168 bin TL ceza yedi. Kocaelisporlu taraftarlarımız da ‘Bizim yüzümüzden ceza yediler. Yarısını biz ödeyelim. Kardeş payı yapalım’ diyerek yarısını ödemek istedi. Aramızda organizasyon yaptık. Antalyaspor Kulübü yetkilileriyle görüştük. Hesap numaralarını aldık. 41 gönüllü arkadaşımız 84 bin lirayı göndererek cezayı da ortaklaşa ödeyeceğiz. Kardeş takım Antalyaspor’umuza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu dostluk hiçbir zaman bitmesin dileklerimizle” şeklinde konuştu.

Necdet Memiş, “Antalyaspor her zaman kardeşimiz kalacak”

Kocaelispor’a gönül veren ve Antalyaspor’a payına düşen 2 bin TL gönderen Necdet Memiş, “Kardeş takımımız Antalyaspor kupa maçında bizim yüzümüzden, biz daha rahat maç seyredelim diye, bize yer gösterdikleri için 168 bin TL ceza yedi. Bizim amacımız cezanın yarısını ödemek. Antalyaspor’un bu paraya ihtiyacı yok. Ama bizim onlara olan saygımız ve sevgimizden bu cezanın yarısını ödeyeceğiz. Ben de payıma düşen 2 bin TL’yi Antalyaspor’un hesabına göndereceğim. Bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Antalyaspor bizim kardeşimizdir, her zaman da kardeşimiz olarak kalacak” dedi.

Kadir Çalışkan, “Kardeşlik hiçbir zaman bitmeyecek”

TFF’nin verdiği cezanın kardeş payı yapılmasının en doğrusu olduğunun altını çizen Kadir Çalışkan ise, “Antalyaspor ile yapmış olduğu mücadelede biliyorsunuz ki tribün cezası aldık. 168 bin liralık tribün cezasını biz Kocaelisporlu 41 arkadaşımız paylaşacak. Biz Antalyaspor’a bu desteği sağlayacağız. Dostluk ve kardeşlik ebediyen sürecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Antalyaspor, Kocaelispor hep kardeş kalacak. Antalyaspor’a sevgiler” ifadelerini kullandı.