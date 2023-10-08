Kocaelisporlu futbolcu Giorgi Beridze’nin kaybolan kolyesini, kulübün malzemecisinin çaldığı ortaya çıktı. 5 bin Euro değerindeki kolye kuyumcuda bulunurken, malzemecinin işine son verildiği öğrenildi.

1. Lig takımlarından Kocaelispor’un Gürcistan uyruklu forvet oyuncusu Giorgi Beridze’nin 5 bin Euro değerindeki kolyesi soyunma odasında kayboldu. Kolyenin kulüp malzemecisi M.Ş. tarafından çalındığı ve kuyumcuya satıldığı tespit edildi. Kuyumcudan alınan kolye, Beridze’ye teslim edildi. M.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, kulüple ilişiğinin kesildiği bildirildi.