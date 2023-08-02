Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Juventuslu hücum oyuncusu Samsunspor’da Juventuslu hücum oyuncusu Samsunspor’da

Trendyol 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında kadrosuna deneyimli bir savunma oyuncusu kattı. Geçtiğimiz sezonu Samsunspor formasıyla geçiren Yusuf Abdioğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. 33 yaşındaki Yusuf Abdioğlu daha önce Süper Lig’de de Hatayspor forması giymişti. Tecrübeli oyuncu Samsunspor’da geçirdiği son sezonda ise 21 maçta forma giyip 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.