Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, “Kadro bizi hedefimize götürecek kalitede değil. O yüzden zaten transfer çalışması yapıyoruz. Fakat içlerinde mutlaka kullanacağımız bize yine Süper Lig yolunda destek olacak, katkı sağlayacak oyuncular da var” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor 2023-2024 sezonunun ilk çalışmasını Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan çalışmalara 26 futbolcu katıldı. 8 gün boyunca burada çalışmalara devam edecek Körfez ekibi 10 Temmuz’da Afyon’da kamp yapacak. 14 günlük kampın ardından, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne gidecek Kocaelispor 10 gün boyunca çalışmalarını sürdürecek.

Yeni transfer Atabey Çiçek ile idman öncesi 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Ganalı oyuncu Andrews Nana Cobbinah da denenmek üzere antrenmana katıldı, oyuncu hakkında son kararı teknik direktör Ertuğrul Sağlam verecek. Kocaelispor’un başarılı teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise antrenman öncesi transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

“İmza aşamasına geldiğimiz transferin bitme aşamasında olan oyuncular var”

Süper Lig hasretini sonlandırmak istediğini ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Yani transfer bir an evvel bitse, biterken de istediğimiz oyuncuları alabilsek, bu çok güzel bir nokta ama maalesef bazen geç kalınabiliyor. Yanlış oyuncu almaktansa biraz daha geç kalınıp doğru, bize şampiyonluk yolunda katkı sağlayabilecek oyuncuları almak bence çok daha doğru. Görüştüğümüz isimler var. İmza aşamasına geldiğimiz transferin bitme aşamasında olan oyuncular var. Şunu çok iyi biliyoruz ki transferde bir tane oyuncuda bile yanlış yapma lüksümüz yok. Böylelikle hem bir oyuncudan eksik faydalanmak hem de Kocaelispor’un parasını sokağa atmak gibi bir hassasiyeti hepimiz taşıyoruz. İnşallah doğru isimlerle kadromuzu takviye edeceğiz 7’sine kadar çalışmalarımız devam edecek. Afyon kampından önce kadromuzu büyük bir ölçüde tamamlamış olacağız” dedi.

“Kadro bizi hedefimize götürecek kalitede değil”

Kadroya takviyeler yapacaklarını belirten Sağlam, “Ben öncelikle mevcut kadroyu bir defa teşekkür ediyorum bu kadroyu şampiyon kadro. Bir iki tane eksik var ama sonuçta bu çocuklar büyük bir tebriki hak etti. İçeride kendilerine teşekkür ettim. Bizim burada olmamızı sağlayan insanlar bunlar. Şampiyonluğa katkı yapan gruplar da var. Bu takım bu lige hiç çıkmasaydı biz de burada olmazdık onun için kendilerine teşekkür ettim. Şunu söylememi bekliyorsunuz herhalde kadro bizi hedefimize götürecek kalitede değil. O yüzden zaten transfer çalışması yapıyoruz. Fakat içlerinde mutlaka kullanacağımız bize yine Süper Lig yolunda destek olacak, katkı sağlayacak oyuncular da var. Genç yetenekli arkadaşlarımız var onları da takımın içine entegre ederek Türk futboluna kazandırmak en azından bir Türk antrenörü olarak bizim üstlendiğimiz en önemli misyonlardan bir tanesi. Bu bizim en az başarılı olmak kadar önem verdiğimiz bir nokta. Bu konuda da inşallah onlardan sonuna kadar faydalanacağız. Hep beraber onlar bize yardım edecek, biz onlara yardım edeceğiz. Sizler de bize destek olacaksınız, hep beraber uzun yıllardır hasretini çektiğimiz bu özlemi inşallah gidereceğiz” diye konuştu.