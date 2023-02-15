TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, uzun süredir arayışta olduğu forvet transferini noktalandırdı. Yeşil-siyahlı takım, 24 yaşındaki Cengizhan Akgün’ü renklerine bağladı. Son olarak Spor Toto 1. Lig’de Yeni Malatyaspor’da oynayan Cengizhan, 23 resmi müsabakada 7 gole imza attı. Genç futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı öğrenildi.

Kocaelispor, Yeni Malatyaspor’dan Cengizhan Akgün’ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

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