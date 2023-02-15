Kocaelispor, Yeni Malatyaspor’dan Cengizhan Akgün’ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kocaelispor, Yeni Malatyaspor’dan Cengizhan Akgün’ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, uzun süredir arayışta olduğu forvet transferini noktalandırdı. Yeşil-siyahlı takım, 24 yaşındaki Cengizhan Akgün’ü renklerine bağladı. Son olarak Spor Toto 1. Lig’de Yeni Malatyaspor’da oynayan Cengizhan, 23 resmi müsabakada 7 gole imza attı. Genç futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı öğrenildi.
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