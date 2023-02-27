Depremzedelere yardım için oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçından 1 milyon 876 bin 880 TL hasılat geliri elde edildi.

Depremzedelere yardım için oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçından 1 milyon 876 bin 880 TL hasılat geliri elde edildi.

Geliri depremzedelere bağışlanmak üzere oynanan Kocaelispor - Sakaryaspor maçının hasılatı belli oldu. Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, toplam 14 bin 320 kağıt bilet satıldığı ve 1 milyon 876 bin 880 TL hasılat geliri elde edildiği belirtildi. Hasılatın Kızılay ve AFAD’a bağışlanmış olup, dekontların kulüpte bulunduğu ifade edildi.