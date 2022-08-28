1 mağlup etti. Maçın ardındanteknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

1 mağlup etti. Maçın ardındanteknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Bu sezon TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor’un kendi sahası bakımda olduğu için Belediye Derincespor’un sahasında ağırladığı Kırklarelispor maçının ardından teknik direktörler oyunu değerlendirdi. 2-1 Kocaelispor galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül oyundan memnun olduğunu ifade etti. Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem ise takımı mağlup olsa da gelecek için umut verdiğini dile getirdi.

Fırat Gül: “Bugün 3 puan her şeyin önündeydi”

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül maç sonu değerlendirmesinde, “Geçen sezonun bitişinden bu sezonun başına kadar topa sahip olan, oyununu rakibe kabul ettiren, oyuna hükmeden Kocaelispor oluşturmaya çalıştık. Taraftarın özlediği, Kocaeli’nin özlediği, oyun oynayan Kocaelispor oluşturmaya çalıştık. Çok ciddi yol da kat ettik. Skor 2-1. Skor yakın gibi olsa da sahada oynanan oyun “Arada uçurum var” denecek kadar farklıydı. Oyunun hakimi tamamen bizdik. Girdiğimizi birçok pozisyon var. Bunları biraz daha olumlu değerlendirebilseydik daha farklı skor olabilirdi. Oyuncularımız çok gayretli ve özverili oynadı. Top kaybettiğimizde çok ciddi reaksiyonlar gösterdiler. Baskı hızları istediğim gibiydi. Üçüncü bölgede pozisyona girmekte çok büyük sıkıntı yaşamadık ama sonuçlandırmakta biraz problem yaşadık. Sonuç itibariye bugün üç puan her şeyin önündeydi. 3 puanı almak bizim için çok kıymetliydi. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Bu maç artık bitti önümüzde Kırşehir maçı var. O maça hazırlanmak için yarın oyuncularımızla haftayı başlatacağız" diye konuştu.

“Bir an evvel gol bulma isteği rakibi oyuna ortak etti”

Maça iyi başladıklarını ve bir an evvel gol bulma isteğinde olduklarını belirten Gül, "Aslında maça iyi başladık. Topun hakimi bizdik, oyun bizim kontrolümüzün altındaydı. Sadece sıkıntı şuydu; oyuncularımız biran evvel gole ulaşmak istedikleri için bazı atakları olgunlaştırmadan sonuçlandırmaya çalıştı. Bu da rakibi oyuna ortak etti. Oyunsal anlamda tamamıyla takımın oynadığı oyundan memnunum. Bazı değişiklikleri mecburen yaptık. Oyuncuların hesapta olmayan durumları ortaya çıktı. Planladığımız bazı oyuncu değişiklikleri vardı; maçın son bölümüyle ilgili. Onlar devam etti. Hesapta olmayan oyuncular değişiklik istedi. Bu biraz planlarımızı değiştirdi. O süreç de aslında istediğimiz gibi geçti. Çok fazla yüzde yüzlük pozisyon vermedik ama o pozisyonları verirken biz de çok pozisyon bulduk. Daha farklı skora taşıyabilirdik. 3-0, 4-0 olabilirdi. Sonuçta 2-1 bitirdik. Bundan sonraki süreçte daha net skorlar, daha iyi oyunlar, daha iyi performanslar, daha az pozisyon veren, daha çok üreten Kocaelispor izleteceğiz. Tek hedefimiz bu. Bu maç bitmiştir” dedi.

“Kocaeli’nin özlediği ruh bu sene Kocaelispor’da var”

Oyuncu performansları, saha ve zemin ile taraftara ilişkin soruları da yanıtlayan teknik patron Fırat Gül, “Bizim uzun vadede daha büyük hayalimiz var. Şu an oraya kitlenmiş durumdayız. Oyuncular özelinde konuşmak istemiyorum. Bütün oyuncularımız bizim için kıymetlidir. Bugün alt yapıdan aldığımız bir oyuncumuzu da oynattık. İyi de performans sergiledi. Daha da iyi olacak. Onun gibi bekleyen 7-8 oyuncumuz daha var. Onları da fırsat buldukça. Sadece öndeyken değil, bazen takım savunmasına yardım etmeleri ve bazen de skor üretmeleri için kullanacağız. Kadromuzun tamamı şu an tek ruh halinde hareket ediyor. Bu bizim için çok önemli. Oyuncu çıkıyor, yerine giren aynı gayreti, eforu sarf ediyor. Kocaeli’nin aradığı, özlediği, beklediği ruh bu sene Kocaelispor’da var. İnşallah bundan sonraki süreçte bu ruhu büyüterek Kocaelispor taraftarına izleteceğiz" sözlerini kaydetti.

“Zemin oyunumuza uygundu”

Başka bir stadyumda oynamış olmalarına da değinen Fırat Gül, zeminin oyunlarına uygun olduğunu belirtti. Gül, "Saha ve zemin aslında oynanabilir standartlardaydı. Bizim oynadığımız oyuna uygun zemin diyebilirim. Çünkü; pas oyunu, topa sahip olmak, oyun oynamak, oyunu rakibe kabul ettirmek, rakip alanda oynamaya çalışmak sahanın zeminiyle birebir ilişkili. Bu anlamda bugün çok büyük sıkıntı yaşamadık. Burası bizim stadımızın çok altında kapasiteli" ifadelerini kullandı.

“Sorgusuz sualsiz destek bekliyorum”

Taraftardan destek istediklerinin de altını çizen Fırat Gül, "Maça gelmek isteyen birçok taraftarımız gelemedi, bir kısmı dışarda kaldı, bir kısmı da maçı televizyondan veya sosyal medyadan izledi. Biraz ufak bir stat. Ama taraftarımız her zamanki gibi muhteşemdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de sorgusuz sualsiz bize destek olmalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Bilgin Erdem: “Gelecek adına ümitlendik”

2-1 Kocaelispor’un üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından konuk ekibin teknik patronu Bilgin Erdem ise, “Kocaelispor sezona iyi başladı. Biz de iyi başlamak istiyorduk. Hazırlık maçlarındaki periyodumuz iyi değildi. Ama bugün takımım biraz kıpırdadı. Mücadele ve oyun yönünden istediklerimiz oldu. Gelecek adına ümitlendik. İlk yarı planımızda oyunun süresini ve takımın boyunu uzatmak vardı. Uyguladık. Gol yememek de önemliydi. Burası önemli bir deplasman. Kocaelispor’un gücünü de biliyorduk. Fırsat da yakaladık. Sıfır sıfırken yüzde yüzlük bir pozisyonumuzdan yararlanamadık. Dönüşünde de Kocaelispor duran toptan öne geçti. Bu takımlar her zaman ceza kesen takımlar" sözlerini dile getirdi.

“Köprünün altından çok sular akar”

Ligin devamında çok şeyin değişeceğinin altını çizen Erdem, "Talihsiz bir ikinci gol yedik. Bireysel hatadan kontra yedik, frikik ve dönüşünde 2-0 oldu. Her şey iyi giderken birden 2-0 oldu. Bizde şaşırdık. Soyunma odasında oyuncularımdan disiplinden kopmamalarını ve maçı bırakmamalarını istedim. Oyunu hiç bırakmadılar. Son dakikaya kadar geriden gelmeye çalıştılar. Olmadı. Burada puan kaybettik ama futbol adına iyi şeyler oldu. Son saniyede final pasımız olsaydı bir puanla da dönebilirdik. Kocaelispor da çok kontralar ve net pozisyonlar yakaladı. Fark da açılabilirdi ama oyunu tutmasını bildik. Ligin başı. Daha çok maç var. Köprünün altından çok sular akar" dedi.

“Her sene yeni kadro kuruyoruz”

Bütçelerinin kısıtlı olduğuna değinen Erdem, "2-3 iyi oyuncumuz sakatlıktan dolayı yoktu. Bir oyuncumuzda Covid vardı. Onlar olsaydı daha farklı olabilirdi. Ama her zaman takım vardır. Herkesin yeri doluyor. Yerlerine giren oyuncularımın hepsi de yüreklerini ortaya koyup ellerinden geleni yaptı. Hepsine teşekkür ederiz. Biz her sene oyuncularımızın yüzde 60-70’ini kaybedip yeni bir kadro kuruyoruz. Çok bütçeli takım değiliz. Mütevazi bütçe ve şehrimizin gücüyle Trakya’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Aynı düşüncelerle başarılı bir şekilde yukarılara oynayarak, iyi sonuçlar alarak ligi bitirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz, hedefimiz bu” şeklinde konuştu.