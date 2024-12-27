Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni teknik direktörü İsmail Taşdemir yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Özel izinleri bulunan Markao, Ryan Mendes ve Pedrinho antrenmana katılmadı. Taşdemir, "Transferden ziyade takıma odaklıyız" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Iğdır maçı hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenman ile başladı. Antrenman öncesi yeni teknik direktör İsmet Taşdemir, öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kocaelispor’un şampiyonluğu için heyecanlı ve ümitli olduğunu dile getiren Taşdemir, "Arzu ettiklerimizi, beynimizdekilerini oyuncu arkadaşlarımıza geçirmek istiyoruz. Bu süreci inşallah doğru aktarımlar, doğru çalışmalar ile yapabilirsek, sonrasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Geçmişe dönük çalışmalarımızı yapmaya başladık. Ekip arkadaşlarımızla geçmişe bütün maçları irdelemeye çalıştık. Dün gece 5-6 tane maçı inceledik ve incelemeye devam edeceğiz. Önceliğimiz, oynamamış iki maçımız var, ilk yarı bitmedi. Daha oyunculara da tanışmadım. Onlarla tanışıp, idmanlar yapıp ona göre bir transfer politikası belirleyebiliriz. Şuan için böyle bir konu söz konusu değil. Biz şu anda transfer mevkilerinden ziyade, takımın genel performansına odaklıyız. Bunu daha önce söylemiştim. Bunları benden çok fazla duyamayacaksınız. Bunların muhakemesini de konuşmasını da içimizde yapmaya çalışacağız. Bir oyuncu arkadaşımızın belki reaksiyonu olacak. Farklı şekilde seyrettiğimiz bir oyuncumuz, belki performansı daha farklı yere gelebilecek. Dolayısıyla bu iki hafta da oyuncu kardeşlerimizi görelim ve çalışalım. İstediklerimizi kendilerine aktaralım, onun karşılığında ne alabiliyoruz ona bakalım. 1-2 hafta sonrasında kendimizce bir değerlendirme yapıp, ondan sonra Kocaelispor’un menfaati ve şampiyonluğu için elimizden gelen doğrular neyse onları masaya yatıracağız” dedi.

"Mücadele gücü yüksek bir takım olacağız"

Toptan kaçmayan, mücadele ruhu yüksek bir takım oluşturmak istediğini söyleyen Taşdemir, "Arzu ettiğiniz şey mücadele eden, mücadele dozu yüksek, toptan kafasını, ayağını, hiçbir tarafını sakınmayan ve istediğimiz her şeyi yapmaya çalışan oyuncu grubu. Bunun için en az 5-6 antrenman gerekiyor. Yetenekli oyuncularda mücadele gücünü üst seviyeye çektiğiniz zaman başarılı olursunuz. Zaman geçtikçe kafamızdakileri oyuncu arkadaşlarımıza daha iyi yerleştirebileceğiz. Yaptığımız yanlışları da eksileri de artıları da değerlendireceğiz. Eksileri yapmama adına çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla biz bunları hazırladık. Bütün takım geldikten sonra yapacağız. Yabancı oyuncularımız biraz geç katılacaklar aramıza. Bütün takım geldikten sonra seyrettiğimiz, çıkarttığımız bütün analizlerimizi oyuncular ile paylaşacağız ve güzel bir serüvene başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Tek odağımız şampiyonluk"

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaptan Gökhan Değirmenci ise, "Ertuğrul hocamız ayrıldı. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Bize çok şey kattı, çok da emeği var. Şimdi önümüze bakıyoruz. Sahada kalıp futbolumuza odaklanmak istiyoruz. Lideriz, yeni hocamız geldi. Birazdan onunla çalışmalara başlayacağız. Saha içerisinde onun direktiflerini kusursuz şekilde yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Bireysel olarak 4-5 maç büyük katkı sağladığım maç vardır. Bazen iyi bazen kötü gününüzde olabiliyorsunuz. Performansım zaman zaman düşüp çıkabiliyor. Ben saha içerisinde hep Kocaelispor’a katkı vermek için uğraşıyorum. Amacımız ve tek hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.