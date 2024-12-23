Trendyol 1. Lig’in lider takımı Kocaelispor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile resmi imzalar atıldı. Yeşil-siyahlı ekipler 1,5 yıllığına anlaşan Taşdemir, cuma günü takımla ilk antrenmanını yapacak.

Trendyol 1.Lig’de Ertuğrul Sağlam ile hafta içinde yolları ayıran lider Kocaelispor’da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir ile imzalar atıldı. Resmen yeşil-siyahlı renklere bağlanan Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Körfez Brunga Tesisleri’nde kulüp başkanı Recep Durul ve teknik direktör İsmet Taşdemir arasında imzalanan sözleşme görüşmesinde şampiyonluk masaya yatırıldı. Süper Lig’e çıkılması halinde ikinci yıl sözleşmede cezai şartlar devreye alınacak. İsmet Taşdemir’e önceki teknik direktör Ertuğrul Sağlam’a sağlanan koşullar sunulacak.

“Mutlak şampiyonluk konuştuk. Elinden geleni yapacak”

Kulüp başkanı Recep Durul imzalar atıldıktan sonra İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ertuğrul Hoca’nın şartlarını uyguladık. Şampiyonluk primi de koyuldu. İlk yıl cezai madde yok. İkinci yıl devam eder, Süper Lig’e çıkarsak cezai maddeler devreye girecek. Bu yıl için herhangi bir cezai madde yok. Mutlak şampiyonluk için konuşuldu. Elinden geleni yapacak” dedi. Başkan Durul, beklenmedik bir ayrılık söz konusu olduğunda kulübün zarara uğramayacağının da altını çizdi.

“Takımın yapısını biliyor ve bir an önce başlamak istiyor”

Kulüp başkanı Recep Durul, “Hocamız cuma günü toplanacak olan takımımızla ilk antrenmanına çıkacak. Kendisi de bir an önce kolları sıvayıp işe başlamak istiyor. Basın mensuplarını da davet edeceğiz. Hocamız takımın yapısını biliyor. Zaten takip etmiş. Tespit ettiği bazı eksiklikler var. Oralara transferler yapılacak ama bölgeleri şu an ifade edemeyiz. Kimin gidip kimin kalacağını henüz bilmiyoruz. Bu hafta hocamız tespitlerini netleştirecek. Önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına başlayacağız. Orta sahaya takviye tabii ki yapılacak ama 6, 8, 10 gibi bölge diyemeyiz” şeklinde konuştu.