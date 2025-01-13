Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, geç futbolcu Haşim Arda Sarman’ın Belediye Derincespor’a kiralandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig’de liderlik koltuğunu en yakın rakibi Fatih Karagümrük’ün 7 puan önünde sürdüren Kocaelispor’da ara transfer dönemi hareketliliği başladı. Yöneticilerin bazı oyuncuları gönderdikten sonra kadroya yeni isimler katacağını açıklamasının ardından ilk transfer haberi genç oyuncu Haşim Arda Sarman’dan geldi. Haşim Arda, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve el değiştirdikten sonra ekonomik problemlerle baş etmeye çalışan Belediye Derincespor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.

22 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında yalnızca Antalyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. 30 Haziran 2027 yılına kadar Kocaelispor’da sözleşmesi bulunan genç stoperin, Belediye Derincespor’da daha fazla şans bulması bekleniyor.