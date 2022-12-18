Konuk ekibin 4-2 galibiyetiyle sonuçlanan Kocaelispor-Ankara Demirspor maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Konuk ekibin 4-2 galibiyetiyle sonuçlanan Kocaelispor-Ankara Demirspor maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 2. Lig’in 17. haftasında oynanan Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı, konuk ekibin 4-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonu her iki takımın da teknik direktörü maçı değerlendirdi. Beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Maça çıkarken 3 puanlık avantajımız vardı. Bunu devreye taşıyıp, ikinci yarıya üç puanlık avantajla başlayıp devamında hedefe gitmeyi planlıyorduk. Beklemediğimiz mağlubiyet aldık. Geldiğim günden beri, geçen sene nisan ayından beri ilk defa iç sahada mağlubiyet aldık. Çok kırıcı oldu. Beraberlik aldığımızda bile mağlup olmuş gibi duygusal taraftan yaklaşırken bir yandan mağlup olmak beklemediğimiz sonuçtu" dedi.

“Kocaelisporlular’dan özür dilemek lazım”

Tüm taraftarlardan özür dilemek gerektiğini belirten Gül, "Oyunu değerlendirecek bir şey yok. Öne geçtik. Bir tane top verdik ve kontra ataktan gol yedik. Oyunun formatı da değişti. Gol bulmak için daha çok öne çıktık, daha fazla oyuncuyla çıktık, sistem değiştirdik. Ama sonuç itibariyle kontra yiyorsunuz. Önde oynadığınız zaman riski arka tarafta pozisyon vermektir. Bütün riskleri aldık gol bulmak için skoru dengeleyemedik ve sonuç itibariyle mağlup olduk. Başta yönetimden, taraftarımızdan ve tüm Kocaelisporlular’dan bu maçın özelinde, skor anlamında özür dilemek lazım. Onlara bugünü yaşatmamalıydık. Bundan sonrası için de ne yapılması gerekiyorsa yapılır" diye konuştu.

“Hakemlere özel parantez açmak lazım”

Hakem yönetimiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Gül, "Geçen maçlarda bireysel anlamda çok basit hata yapmıyorduk. Bugün yaptığımız birkaç bireysel hata pozisyon olarak gole yansıdı. En büyük sıkıntı buydu. Şunu söylemem lazım; hakemle ilgili yorum yapmak istemiyorum ama bugün maçın hakemine özel parantez açmak lazım. Biz Kocaelispor’un ağırlığını sahada hissedemiyoruz. Hakemler alt klasmandan geldiği için ‘Kocaelispor’u kolluyor’ diye düşünülmesin diye bizi mağdur ediyorlar. İnanılmaz bir denklem var işin içinde. Bundan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Kimse merak etmesin” şeklinde konuştu.

Serhat Gülpınar, “Kocaelispor evinde ilk kez bize kaybetti. Mutluyuz”

Ankara Demirspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar ise, “Açıkçası hafta başından beri Kocaelispor’un oyun planı üzerinde çalışmalar yapmıştık. Sistem ve organizasyon anlamında ligin en iyi takımı. Önde fazla adamla bulunup iki beki de oyuna sokmaya çalışan rakip vardı. Ona göre önlemimizi aldık. 65-70’ten sonra ayakta kalabilirsek oyunun bize döneceğini biliyorduk. Çok şükür planlarımız tuttu. Kocaelispor evinde ilk kez bize kaybetti. O anlamda da hakikaten mutluyuz. Oyun anlamında da mutluyuz. Oyuncularımız elinden gelenin en iyisini sahaya yanıttı. Biz gelişen ve yarışan bir takımız. Çok potansiyelli oyuncularımız var. Çok potansiyelli oyuncularımız var. Bugün sahada da gösterdiler. Hepsini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. İnşallah ikinci yarıda da aynı performansı sürdürüp çıkabileceğimiz en üst noktaya çıkarız” sözlerini kaydetti.

“Provoke ettiysem teknik direktörlüğü bırakırım”

Gülpınar, Kocaelispor’dan giden Mervan’ın performansı, tribünle yaşanan gerginlik ve ikinci yarı hedefleriyle ilgili olarak şu sözleri kaydetti: “Taraftarı provoke ettiğimi düşünüyorsanız bir tane hareket gösterin, ben bugün teknik direktörlüğü bırakırım. Tribüne hareket ettiğimi gösterin bu işi bırakırım. Ben kulübemle seviniyorum. Gol atmışım. Sevinmek hakkım değil mi? Nabız olarak çok yükseğiz. Belki hatalarımız olabilir ama kimse bana ‘Taraftara yönelik hareket yaptın’ diyemez. Hiçbir yaptığım hareket taraftara değildir. Öyle olsa bugün teknik direktörlüğü bırakırım. Mervan potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. İnanılmaz fiziksel özellikleri var. Bunu da doğru kullanmaya başladı. Gelişimi inanılmaz çok fazla. Önümüzdeki günlerde çok daha üst liglerde, çok daha iyi takımlarda göreceğiz. Çalışmasını ve konsantresini bozmadığı takdirde Süper Lig’de ya da daha iyi yerde göreceğiz"

“Play-off oynamak istiyoruz”

Play-off hedeflediklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten Serhat Gülpınar, "Lokomotif takımlar belli. Bütçe anlamında 4-5 tane çok iyi takım var. Kadroları da birbirine yakın. Kocaelispor’un kadro kalitesi ise diğer takımlara göre daha iyi. İkinci yarı her ligde zor olduğu gibi bizim grubumuzda da zor olacaktır. Arayı doğru değerlendiren, kampı iyi geçiren takımlar ikinci yarıya daha iyi girecektir. İlk yarı bazı takımların kadro olarak yeterli olmadıklarını gördük. Devre arası takviye yaparlarsa, kazanmanın çok zor olduğu ikinci yarı olacak. Hem hazırlayıcı, hem yarışmacı takımız. Yaş ortalaması büyük takım değiliz. Ankaragücü’nden kiralık gelen oyuncularımız var. En azından play-off oynamak istiyoruz. Sezon başı yüksek hedefle kurulan takım değiliz. Ne yaptığını bilen, inanmış oyuncu grubumuz var. Oyunsal olarak hiçbir maçta geri düşmedik. Bu oyunu biraz daha geliştirebilir ve play-off grubunda olursak bizim için başarı olacak" dedi.