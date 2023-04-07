Kocaeli’de kentin yeni cazibe merkezi olarak planlanan Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı’nı kent meydanına dönüştürmek için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. 50 bin metrekarelik alanda ekipler betonarme imalatlarını tamamladı. Şekillenmeye başlayan Milli İrade Meydanında çelik konstrüksiyon montaj imalatı devam ediyor. Ekipler, Milli İrade Meydanı otoparkında da çalışmalarını sürdürüyor. 350 araçlık açık otoparkın ise altyapı imalatları tamamlandı, asfalt döküm işlemlerine başlandı.

Cazibe merkezi olacak

Tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak Milli İrade Meydanı’nda içerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak ön görülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan yer alacak. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları bulunuyor. Ayrıca 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 metrekare içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunuyor.