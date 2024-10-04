D-100 üzerindeki toplu taşımayı verimli kullanmak amacıyla Hat 41K’yı hizmete alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hattaki ulaşım ağını genişletiyor. Buna göre Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan 41K’nın yeni güzergâhı ihtiyaç ve talep üzerine Hereke’ye uzanacak. Kent trafiğinin rahatlamasında büyük öneme sahip olan 41K şimdi de vatandaşların Hereke’ye kadar seyahat etmelerine imkân sağlayacak. 41K, 05 Ekim Cumartesi günü (yarın) itibariyle Hereke’ye kadar ulaşacak.KOCAELİ (İGFA) - Hızlı ve konforlu ulaşım ağına bir süre önce Hat 41K’yı ekleyen Büyükşehir, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bu uygulamasına Hereke güzergâhını ekledi. Bu kapsamda 41K, 05 Ekim Cumartesi günü (yarın) itibariyle Hereke’ye kadar ulaşacak. Böylece Hereke’den Kartepe güzergâhına Hereke Terminali 1, Hereke Dörtyol 2, KOÜ Hereke Borusan Kampüsü 1, Hereke Tekel D-100, Şirinyalı Yalıkent, Kirazlıyalı Okul ve Derince 60 Evler durakları eklendi. Kartepe’den Hereke’ye uzanacak güzergâhın yeni durakları ise Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kirazlıyalı Muhtarlığı, Şirinyalı, Hereke D-100, KOÜ Hereke Borusan Kampüsü ve Hereke Terminali oldu.

AKTARMA İLE HESAPLI YOLCULUK

Yukarı Hereke, Kışla Düzü ve Tavşancıl duraklarından binen yolcular için Hat 41K’nın aktarma noktası ‘Aşağı Hereke’ olacak. Hereke ve civarında oturan vatandaşlar şimdi Hat 41K’nın “gittiğin kadar ödeme” sistemiyle daha hesaplı bir yolculuk yapabilecek.

SEFER SAYISI 110’A ÇIKTI

Büyükşehir, Hat 41K için “gittiğin kadar öde” sistemiyle 18 metre körüklü araçlarla vatandaşlara keyifli ve ekonomik bir yolculuk sunuyor. 27 gidiş 28 dönüş durağı bulunan 41 K, hattın Hereke’ye kadar uzatılmasıyla birlikte 33 gidiş, 33 dönüş durağı olacak. Hat 41K hafta içi 89 seferle 2 bin 615 km yol kat ederken, hattın aşağı Hereke’ye uzatılmasıyla birlikte sefer sayısı 110’a çıkacak ve 4 bin 406 km yol kat edilecek. Gittiğin kadar öde sisteminde çalışan Hat 41K, gün içerisinde 10-15-20 dakikalık sefer aralıklarında hizmet veriyor.