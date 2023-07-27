Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4 yıl boyunca çocuk, genç, yaşlılar için hayata geçirilen spor faaliyetlerini ve çalışmaları anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl" sunumuyla, Büyükşehir’in hizmet ve eserlerini paylaştı. Tahir Büyükakın, "Spor Kenti Kocaeli’ye kazandırdığımız eserler, inşallah uzun yıllar boyunca halkımıza özellikle gençlerimize hizmet verecek. Kocaeli’yi bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek gençlerimiz tesislerimizde yetişecek" dedi.

Sporcu fabrikası GEBZESEM

Sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için spora yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ni (GEBZESEM) kazandırdı. 15 bin 500 metrekare kapalı alanı olan 4 katlı merkez, şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyor. GEBZESEM’de çok amaçlı spor salonları, fitness salonu, konferans salonu, eğitim sınıfları, yürüyüş yolu, geleneksel çocuk oyunları salonu, pilates salonu, çok amaçlı saha, badminton kortları, masa tenisi oyun alanı, satranç oyun alanları bulunuyor. Açıldığı günden itibaren tesiste 11 branşta 12 bin 178 sporcuya hizmet verildi.

Yarı olimpik yüzme havuzları inşa edildi

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kurduğu spor tesisleriyle herkes için sporu hedefliyor. Kartepe, Dilovası ve Kandıra’ya yarı olimpik yüzme havuzları yapan Büyükşehir, ayrıca Gebze Cumhuriyet Mahallesine de yeni şampiyonların keşfedileceği yüzme havuzu inşa etti.

Çok amaçlı spor salonları

Kocaeli’ye çok fonksiyonlu spor kompleksleri kazandıran Büyükşehir, Karamürsel, Darıca, Kartepe İHl ve Körfez Anadolu Lisesi’ne de içerisinde basketbol, voleybol, hentbol sahaları, fitness-pilates-aerobik salonu yer alan spor salonları inşa etti. Büyükşehir, Dilovası Sporcu Kamp Merkeziyle de profesyonel sporculara hizmet veriyor. 815 metrekare alanda 20 yatak odası ve 60 kişi kapasiteyle tesiste konaklayan sporcuların birçok ihtiyacına cevap veriliyor. Büyükşehir, bütün ortak yaşam alanları ve cazibe merkezlerinde sportif aktiviteler için alan açarken 13 yeni stat, futbol sahaları, tenis kortu ve spor tesisi yaptı ve mevcut spor tesislerini de yeniledi.

204 okula basketbol ve voleybol sahaları kuruldu

Büyükşehir Potasız Okul Kalmasın projesi ile de her öğrenciye erişmek istiyor. Bu çerçevede, basketbol ve voleybol sahası bulunmayan 204 okula basketbol ve voleybol sahaları kuruldu. Büyükşehir, skate parka ilgi gösteren gençleri de unutmadı. Gençlerin, daha güvenli ve uygun ortamda hobilerini gerçekleştirmeleri için skate park projeleri geliştiren Büyükşehir, Başiskele, Çayırova, Derince, İzmit, Karamürsel ve Körfez kurduğu 6 skate parkta gençleri ağırlıyor.

84 bin 550 doğa ve spor tutkunu etkinliklere katıldı

Bisiklet yol ağına 28 kilometre yeni yol ağı eklenerek toplamda 73 kilometreye çıkarıldı. Bisikletle erişim ve ulaşımı teşvik için 4 yılda akıllı bisiklet istasyon sayısı 75’e, akıllı bisiklet sayısı ise 535’e yükseltildi. Bireysel bisiklet kullanımını teşvik etmek için ise 101 ücretsiz bisiklet parkı hizmete sunuldu. Büyükşehir, şehrin sunduğu doğa sporu ve doğa turizm imkanlarını geliştirmek, bu zenginliğimizi aktifleştirmek üzere izcilik ve doğa sporlarına önem veriyor. Oryantiring, dağcılık, kampçılık, tırmanma, canyoning, motokros, off-road, bisiklet, paintball, kayak, snowboard, yamaç paraşütü, mağaracılık temalarında 4 yılda 13 temada 7 bin 424 sporcu, 84 bin 550 doğa ve spor tutkununun katılımıyla 27 etkinlik düzenlendi.

134 milli sporcu son 4 yılda 2 bin 566 uluslararası ve 607 ulusal şampiyonaya katıldı

Büyükşehir, Kocaeli’de amatör sporun çatı markası olan Kağıtspor’un faaliyetlerini de geliştirdi. 2019’da 5 bin 130 olan sporcu sayısını 12’si özel bireyler için olmak üzere 36 branşta 8 bin 46 sporcuya çıkardı. Faaliyet gösterdiği salon sayısını ise 76’dan 147’ye yükseltti. 134 milli sporcu son 4 yılda 2 bin 566 uluslararası ve 607 ulusal şampiyonaya katıldı. Büyükşehir, 494 amatör spor kulübü ve 166 okul spor kulübünü ayni ve nakdi yardımlarla destekledi.

Spor okullarından 4 yılda 133 bin 119 öğrenci faydalandı

Sporu bir yaşam kültürü olarak geliştirmek, sporun pozitif faydasını gençlere sunmak üzere Büyükşehir, spor okullarını geliştirdi. Jimnastik, güreş, badminton, yüzme, voleybol, izcilik, masa tenisi, basketbol, satranç, binicilik, atletizm branşlarında 12 ilçede 128 tesiste spor okullarını etkin çalıştıran Büyükşehir, özel yetenek kursları, sporcu yetenek taramalarıyla Kocaeli’nin sporcu envanterini büyüttü. Spor okullarından 4 yılda 133 bin 119 öğrenci faydalandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla da dezavantajlı bireyleri yalnız bırakmayan büyükşehir, “Aşmak İçin Hareket” programını başlattı. Hareket etmek, egzersiz yapmak, sportif aktivitelere katılmak, yeteneklerini geliştirmek isteyen engellilere ulaşım, tesis, eğitimci destekleri sağladı. Bin 780 engelli sporcuya hizmet verdi ve 501 milli müsabakaya katıldı.