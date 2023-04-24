Kurulduğu günden bu yana kentin sanat merkezi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), şimdiye kadar gösteri ve sanat branşlarında 214 bin 461 kişiye eğitim verdi.

Kocaeli ve çevre illerden binlerce sanatsever, KO-MEK’ten eğitim alabilmek için kurslara kayıt yaptırıyor. Eğitimlerin son sürat devam ettiği KO-MEK’te gün sonunda eşsiz sanat eserleri ortaya çıkıyor. Kurulduğu günden beri adeta bir halk üniversitesi olan KO-MEK, 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 370 farklı branş ile eğitim vermeye devam ediyor. Meslek branşları ile istihdama katkı sunan KO-MEK, gösteri ve sanat branşlarıyla da vatandaşlara eğitim vererek sanatsal gelişimi destekliyor.

KO-MEK şimdiye kadar 121 farklı el sanatı branşının yanı sıra gitar, bağlama, ney, keman, tiyatro ve drama gibi önemli gösteri branşlarında da eğitim vererek müzik ve gösteri sanatlarının da gelişmesine destek oluyor. KO-MEK, şimdiye kadar 214 bin 461 kişiye eğitim verdi.

KO-MEK’in, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 25 Nisan Salı günü başlıyor. KO-MEK ilçe sergilerinde bu yıl da kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak.