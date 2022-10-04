Başiskele Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin Akademik Yılı Açılışı gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin Akademik Yılı Açılışı gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı törenle başladı. Törene Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Duru, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Başiskele Çocuk Üniversitesi idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"200 öğrenci kapasiteli üniversitemiz şu anda 900 öğrenci kapasitesine ulaştı"

Programda konuşan Başkan Özlü, "2019 yılında göreve geldiğimde Çocuk Üniversitesi’nin daha çok büyümesi ve gelişmesi için ekip arkadaşlarımızla beraber var gücümüzle çalıştık. Bu yol yapmaktan, park yapmaktan daha önemli bir görev haline geldi bizim için. Bu doğrultuda bu yeni binamızı tamamen Çocuk Üniversitemize tahsis ettik. Eskiden 200 öğrenci kapasiteli üniversitemiz şu anda 900 öğrenci kapasitesine ulaştı. Ayrıca çok başarılı, deneyimli ve dinamik bir akademik kadromuz olduğunu söylemek istiyorum. Ben bu ekipten çok memnunum. Ben burada sizlerin huzurunda kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Milli değerlerine hakim olan bir gençliğin yetişmesi arzusundayız"

Başiskele’de gençlik hizmetleriyle tüm ülkenin dikkatlerini üzerine çektiklerini vurgulayan Özlü, "Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde geleceğe güvenle bakan, ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacak özgüveni yüksek, üretken beyinler yetiştirmek ve onların da ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunacağı çok güzel işler yapmalarını bekliyoruz. Devletine milletine faydalı, geçmişini bilen, geleceği geçmişinden aldığı enerjiyle ona kattığı vizyonla geleceğe ve dünyaya hizmet eden, gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, aynı zamanda bilimle ve sanatla uğraşırken, manevi olarak da milli değerlerine hakim olan bir gençliğin yetişmesi arzusundayız. Bu nedenle bizler gençlik çalışmalarımızı çok önemsiyoruz. Başiskele Belediyesi olarak gençlik hizmetlerimizle ilçe belediyeleri arasından ayrışan bir belediyeyiz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız tarafından da ödülle taçlandırılan gençlik hizmetlerimiz Kocaeli sınırlarını da aşarak Türkiye’ye örnek ve öncü oldu" diye konuştu.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı, Prof. Dr. Nevcihan Duru’nun ders zilini çalmasıyla başladı.