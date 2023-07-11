Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen Bartın’da çalışmalara katılması için ikinci kafileyi uğurladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bartın’da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik yürütülen çalışmalara destek oluyor. Yaşanan sel felaketinde oluşan olumsuzlukların ortadan kaldırılması adına hızlı şekilde Bartın’a ulaşan ve iş makineleri ile çalışmalara destek veren Büyükşehir, bölgeye desteğini artırdı. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyelerinin de yer aldığı ikinci kafile Bartın’a uğurlandı. Bölgeye Kocaeli’nden 7 beko-loder, kepçe, 3 ekskavatör, 2 greyder, 9 kamyon, 2 arazöz, transit, 2 çekici lowbed ve 31 personel sevk edildi. Araçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na ait Solaklar Şantiyesinde toplandı. Toplu bir şekilde şantiyeden çıkan ekipler, Bartın’da hayatın en hızlı şekilde normale dönmesi için çalışmalara katılacak.