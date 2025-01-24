Erzurum Kış Oyunları’nda üç kulvarda birincilik kazanan Kocaeli’nin gururu İkra Su Gürbüz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Erzurum Kış Oyunları’nda gerçekleşen Short Track (Sürat Pateni) F kategorisinde, önemli başarılara imza atan İkra Su Gürbüz, yarıştığı üç kulvarda birinci olarak Türkiye’yi uluslararası arenada zirveye taşıdı. Şirintepe Muhtarı Aydın Doğan’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette, genç sporcu Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu öğrencisi İkra Su Gürbüz İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti.

“AZİM VE MÜCADELEYİ TEBRİK EDİYORUM”

Şirintepe Mahallesi’nin gururu Zübeyde Hanım ilköğretim okulu öğrencisi İkra Su Gürbüz, Erzurum’da düzenlenen Short Track Kış Oyunları’nda büyük başarılar elde etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hürriyet, “Kentimizi temsil eden sporcumuz olan İkra’yı tebrik ediyorum. Gösterdiği azim ve mücadele yolunda yeteneklerin önünü açmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.