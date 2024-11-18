Büyükşehir ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan Karamürsel Çamçukur Camii dualarla ibadete açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yaptırılan Karamürsel Çamçukur Camii, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla ibadete açıldı. Estetik açıdan güzel görünümüyle ve çok sayıda sosyal donatısıyla beğeni toplayan camide aynı anda 500 kişi ibadet edebilecek.

YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Büyükşehir, kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan camilere malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen Karamürsel Çamçukur Mahallesi'ndeki cami yıkılarak, yeniden inşa edildi. Yapımına 2023'te başlanan cami, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle kısa sürede tamamlandı.

DUALARLA İBADETE AÇILDI

Çamçukur Camisi’nin açılış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Çamçukur Mahalle Muhtarı Fatih Bat, çevre mahallelerin muhtarları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. İl Müftü Yardımcısı Eyüp Orhan'ın okuduğu dua ve ardından kılınan namazla cami ibadete açıldı. Camiyi gezen Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, ibadethanenin bölge halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Aktaş ve Büyükakın daha sonra vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Büyükşehir olarak camilere her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle Çamçukur mahallemize çok güzel bir cami kazandırıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin” dedi. Muhtar Bat ve mahalle sakinleri, caminin yapımına destek veren Başkan Tahir Büyükakın ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR'DEN MALZEME VE İŞÇİLİK DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle 950 metrekare açık, 500 metrekare kapalı alana sahip camide aynı anda 500 kişi ibadet edebiliyor. Büyükşehir tarafından caminin yapımı için inşaat malzemesi ve işçilik desteği verildi.

KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM KOOPERATİFİNE ZİYARET

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın daha sonra S.S. Karamürsel Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Aktaş ve Büyükakın burada kadın çalışanlarla sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.