27. yılını kutlayan Kocaeli Şehir Tiyatroları, sezonun yeni oyunu olan Üç Jokerli Konken’le yine ayakta alkışlandı.KOCAELİ (İGFA) - Yeni sezona üç yeni oyunla merhaba diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Üç Jokerli Konken’in prömiyerini yaptı. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyun dakikalarca alkışlandı. SDKM’de sahnelenen oyunu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve çok sayıda davetli takip etti. Oyunun sonunda Figen Büyükakın, oyunculara ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibine çiçek takdim ederek başarılar diledi.

KADROSUYLA GÖZ DOLDURDU

Petra Blume tarafından kaleme alınan ve Yücel Erten tarafından çevrilen oyun Erkan Taşdöğen tarafından yönetildi. Dekor tasarımda Eylül Gürcan, kostüm tasarımda Duygu Çakır Irmak, ışık tasarımda Ayşe Sedef Ayter ve müzikte Sertan İpek’in görev aldığı oyunda Seda Güven Şahin, Meltem Özsavaş, Seçil Mutlu Oğuz, Duygu Mine Özcan ve Tunç Efe başarılı bir performans sergiledi.

KONKEN MASASINDAN BANKA SOYGUNUNA

Altmışlarında dul üç yakın arkadaş Herta, Lisa ve Agnes on yıldır haftada iki kez hiç aksatmadan bir araya gelip konken oynarlar. Ama o gün yakınlarındaki bakım evinin parasızlıktan kapatılmak üzere olduğunu öğrenirler. Bir şey yapmaları gerekmektedir. Onlarda banka soymaya karar verirler.

YENİ SEZONDA DOLU DOLU

Programına hızla devam eden Şehir Tiyatroları, sezon boyunca “Savaş ve Barış”, “Radyo-u Hümayun”, “Vişne Bahçesi”, “Kılıçarslan”, “Aradığın Seni Arayandır”, “Çöp Atlas”, “Evvel Zaman İçinde” gibi izlenme rekorları kıran oyunlarını sergilemeye devam edecek. Öte yandan Şehir Tiyatroları; “Üç Jokerli Konken”, “Mimar Sinan” ve “Şebo Müzikali” oyunlarını da ilk kez seyircisinin beğenisine sunacak.