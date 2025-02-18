Kocaeli’nde sondaj çalışması sırasında açığa çıkarak yanmaya başlayan metan gazı, numune alınmasının ardından yeniden kontrollü olarak alevlendirildi. Kontrollü yanmanın birkaç gün daha sürmesini beklediklerini ifade eden Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, "Bölgede doğalgaz hattı yok. Çıkan gazın türü ilk tespitlerimize göre metan gazı. Ekipler alevleri söndürdü ve numuneleri aldı" dedi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’ta dün saat 14.00 sıralarında metro inşaatının çalışmaları esnasında topraktan metan gazı çıktı. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. Yaklaşık 28 saattir aralıksız yanan metan gazı, bugün saat 16.00 sıralarında ekipler tarafından yangın battaniyesi ile geçici olarak söndürüldü. Gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi.

"Gazdan numuneler alındı, incelemeler devam edecek"

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Emin Koçan, bölgede incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Koçan, "Dün gelen ihbarlar üzerine AFAD ve sağlık ekipleri buraya geldi. Sondaj ekiplerinin çalışması esnasında yer altından çıkan gazla karşılaşıldı. Olay bölgesinde güvenlik önlemleri ekipler tarafından hemen alındı. Konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermek için bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma neticesinde yer altındaki hareketliliği bilmek açısından Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğünden jeoloji ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapıldı. Çıkan gazın tespiti konusunda çalışmalar devam ediyor. TPA, TÜPRAŞ ve TÜBİTAK’tan da ekipler incelemelerde bulundu. Ekipler alevleri söndürdü ve numuneleri aldı. Numunelerin alınmasının ardından gazın tespiti konusunda çalışma başlatıldı. Daha sonrasında gazı yeniden alevlendirerek kontrollü bir şekilde yanmasını sağlamış olduk. Yine bu yanma sonuçlanana kadar takip edeceğiz. 7/24 saat esasına bağlı itfaiye ekipleri burada halihazırda bekliyor olacak. AFAD ekiplerimiz de burada kontrol amaçlı bekliyor olacak ve gaz numuneleri peyderpey alınmaya ve incelenme devam edilecek. Muhtemel bir aksilik durumunda anında müdahale edilecek" ifadelerini kullandı.

"Gazın çıktığı bölgede doğalgaz hattı yok"

Bölgede doğalgaz hattının olmadığını söyleyen Koçan, "Şu anda doğalgaz şirketimiz geldi ve kendi ölçümlerini yaptı. Herhangi bir bası düşüklüğünün olmadığını tespit ettiler. Doğalgaz tesisatlarının buradan geçmediğini söylediler. Diğer doğalgaz firmalarıyla görüşülüp, bölgede herhangi bir doğalgaz hattının bulunmadığı tespit edildi. İlk tespit ettiğimiz metan gazı olduğu yönünde ve tabii ekipler gazın incelenmesi konusunda çalışmaya devam ediyor. Neticelerin bir iki gün içerisinde ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yanmanın ne kadar devam edeceği tam olarak bilinmemekle birlikte birkaç gün sürmesi öngörülüyor" diye konuştu.