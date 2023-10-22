Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, 41 ALC 141 plakalı lastik yüklü hafif ticari araç ile seyir halinde olan R.Y., İlimtepe’den Hacıosman Mahallesi’ne inmek istedi. Bu sırada telefona baktığı iddia edilen sürücünün kontrolünden çıkan araç şarampole uçtu. Sürücü R.Y., çevredeki vatandaşların yardımıyla burnu kanamadan araçtan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.