Kocaeli Büyükşehir, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla kapsamlı bir etkinlik düzenliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında düzenleyeceği etkinlikle kadına şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturacak. Kadına şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmayı ve kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlayan program, 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KADIN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik, kadına şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı ve birlik mesajı vermeyi amaçlıyor. Program kapsamında Kocaeli Üniversitesi ve TEKNOPARK iş birliğiyle kadınlara yönelik “Kadın Girişimcilik Eğitimi” düzenlenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Klinik Psikolog Serdar Vatansever “Sevginin Dili Merhamet” konulu seminer vereceği programda, Kocaeli’de kadınlara yönelik başarılı uygulamalar gerçekleştiren şirketler de ödüllendirilecek.