Kocaeli Büyükşehir, sivrisinek üreme kaynaklarında etkin olarak sürdürülen sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarına kış döneminde de devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından salgın hastalıkların yayılmaması için yürütülen vektör (haşere) ilaçlamaları, mevsime özgü değişen mücadele yöntemleriyle aksatılmadan yıl boyu devam ediyor. Bu kapsamda yaz aylarının korkulu rüyası olan sivrisinek, karasinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla Kocaeli’nin tüm ilçelerinde kış dönemi uygulamasına geçildi. Buna göre kış boyunca bu zararlı canlıların erginlerinin yaşayabileceği noktalar tespit edilip, fiziksel, kültürel ve kimyasal yöntemlerle çalışmalar yapılıyor.

12 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü vektörle mücadele birimi, uzmanların uyarılarını dikkate alarak, yer altı sistemlerinden fosseptik çukurlarına kadar tüm sivrisinek üreme kaynaklarında ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor. Uzmanlar, vatandaşların rahat bir yıl geçirmesi için çalışmaların 12 ay boyunca kesintisiz yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı vektör mücadele personeli tarafından yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

SİVRİSİNEK POLÜLASYONU AZALTILIYOR Ekipler, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde sivrisinek, karasinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla zararlı canlıların erginlerinin yaşayabileceği noktaları tespit ediyor. Daha sonra ekipler, sinek üremesine zemin oluşturan kanalizasyon, fosseptik, logar, alt yapı kanalları, yağmur suyu kolektörleri, arıtma tesisi ve atıl boş binalarda ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar kış uygulamaları kapsamında fiziksel, kültürel ve kimyasal yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla sivrisinek popülasyonunu azaltılarak, daha rahat bir yaz yaşanması sağlanıyor. Ekipler çalışmalarını aralık, ocak, şubat ve mart ayı sonuna kadar yer altı sistemlerinde sürdürmeye devam edecek.

VATANDAŞLAR 153’Ü ARAYABİLİR Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla halktan gelen ihbar ve talepleri değerlendirerek, sahada etkin müdahaleler gerçekleştiriyor. Vatandaşlar; logar, mazgal veya köprü altlarında oluşabilecek vektör üreme risklerini belediyenin çağrı merkezi üzerinden bildirebiliyor.