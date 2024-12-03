Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli hizmetlerinden biri olan akülü şarj istasyonları pırıl pırıl temizleniyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan akülü şarj istasyonlarının hem sayıları arttırılıyor hem de temizlikleri itinayla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Fevziye Cami karşısı, Yeni Cuma Cami önü ve Endüstri Meslek Lisesi önündeki istasyonlar pırıl pırıl temizlendi. Aynı şekilde tüm ilçelerde bulunan şarj istasyonlarının temizliği periyodik olarak yerine getiriliyor.

PIRIL PIRIL TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen şarj istasyonları dezavantajlı bireylere özgürlük sunuyor. Engelli ve engelli yakınlarının yaşamını kolaylaştıran şarj istasyonları, bireylerin akülü araçlarının şarjının bitme endişesi olmaksızın özgür ve mutlu yaşamalarına olanak sağlıyor. Vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmek adına akülü şarj istasyonlarının temizliği de Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Bakım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

ŞARJ İSTASYONLARI NERELERDE VAR ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından projelendirilen şarj istasyonları; İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Fevziye Cami karşısı, Yeni Cuma Cami önü, Endüstri Meslek Lisesi önü, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri, Kartepe Belediyesi önü, Kandıra Otobüs Terminali, Başiskele Belediyesi önü, Gölcük Anıt park, Karamürsel Kaymakamlık önü ve Karamürsel Belediyesi önü ile Otogar, Körfez Tütünciftlik sahili, Tütünçiftlik Engelli Derneği önü, Hereke Kampüsü ve Mimar Sinan Mahallesi, Çayırova Belediyesi önü ve Fatma Çelik Engelli Merkezi önü, Gebze Kent Meydanı, Mevlana Pazar yeri, İstasyon Bilim Sanat Merkezi ve Eskihisar Macera parkında engelli vatandaşların hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin tüm ilçelerinde bulunan şarj istasyonlarının temizliği periyodik olarak yapılıyor.

AYNI ANDA 3 ARAÇ ŞARJ OLABİLİYOR

Engelli bireylerin çekinmeden şehir merkezine gelmelerine imkân sunan akülü şarj istasyonları, engelli vatandaşların yağmur ve güneşin etkilerden korurken, üstü kapalı olan istasyonlar aynı anda 3 engelli aracın şarj olmasını sağlıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip ve tekerlekli sandalye aküsünün amper seçiminin de yapılabildiği şarj istasyonları engelli bireylerin hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını şarj edebilecekleri, sosyal alanlarda daha fazla zaman harcamalarına imkân tanıyor. Araçlarını şarj eden vatandaşlar ayrıca şarj istasyonuna kurulan LCD ekrandan da bilgilendirme görselleri ve tanıtım videolarını izleyerek bilgi sahibi oluyor.