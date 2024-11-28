Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları güvenlik tedbirleri konusunda bilinçlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları bilinçlendirme eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü işbirliğinde 65 yaş üstü vatandaşlara suç, suçtan korunma ve bireysel güvenlik konusunda eğitim verildi. Büyükşehir Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlenen programda dolandırıcılık çeşitliliği ve iletişim yoluyla dolandırıcılık, genel güvenlik ve kadına şiddet konuları ele alındı. Eğitimde bu tür olaylarla karşılaşıldığında 65 yaş üstü vatandaşların neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

KADES UYGULAMASI TELEFONLARINIZDA OLSUN

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen eğitimde vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı. Eğitimde ayrıca suç ve suçlu ile dolandırıcılardan korunmanın yolları anlatıldı. Seminer sonunda polisler vatandaşlara KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasını telefonlarına indirebilmelerine yardımcı oldu.

DOLANDIRICILIK OLAYLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Eğitimde başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan emekli öğretmen Münir Hüsrev Göle, “Beni arayarak terör örgütüne üye olduğumu, kimliğimin sahte kimlik olarak kullanıldığını ve adımıza farklı kanallardan para çekildiğini söylediler. Şüphelendiğimiz şeyler olunca hemen polis merkezine gittim. Memur bey dolandırıcılık olayı olduğunu söyledi. Bugün buraya olayın başımdan geçmesi dolayısıyla geldim. Bizlere böyle kapsamlı bir eğitim düzenlemesine imkân tanıdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi. Eğitime katılan Gülşen Müstecaplıoğlu ise, “Bir kadın olarak bugünkü eğitim benim çok hoşuma gitti. Böyle bir etkinliği gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Ayda bir bu eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR EDERİZ “

Eğitim seminerine katılım sağlayan Yavuz Akova, geniş bilgilerle banka dolandırıcılığı ve hırsızlıkla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığını belirtti. Akova, “Buraya Sakarya’dan geliyorum. Bir Adapazarlı olarak 65 yaş üstüne vermiş olduğu önemden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Maalesef ki toplumdaki olaylar bitmiyor. Bugün burada bizlere güvenlik kapsamında geniş bilgiler verildi. Dolandırıcılık ve hırsızlık olayları bitmiyor. Bu tür toplantıların geniş çaplı olarak devam etmesini isterim” diye konuştu.