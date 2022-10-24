Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-23 Ekim tarihleri arasında şüpheli şahıslar üzerinde, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 36 tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli’de polis ekiplerince şüpheli şahısların iş yerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 57 silah ele geçirildi.

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