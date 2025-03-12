Demirsaç İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleriyle birlikte, Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda fidanları toprakla buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Daha yeşil bir Çayırova için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçedeki kurum ve kuruluşlarla da çevre duyarlılığını artırmaya yönelik projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda ilçedeki minik öğrencilerin doğayla iç içe büyümesi ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla yapılan çalışmada, Demirsaç İlk ve Ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda fidanları toprakla buluşturdu.

Öğretmenleri ve velileriyle birlikte mesire alanına gelen öğrenciler, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kendileri için hazır ettiği alanlara çam ağacı fidanı ekti.

ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine öğrettiği şekilde fidanları saksılarından çıkaran öğrenciler, ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadı. Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlik öğrencileri çok mutlu ederken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Etkinlik hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Durup beklemekle fidan dikmek arasında ormanlar kadar fark var. Demirsaç ilk ve ortaokulu öğrencilerimiz fidan ekimi yaparak, ağaçlandırma çalışmasına destek oldular” denildi.