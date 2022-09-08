Karadeniz’de gerçekleşen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan E-Gençlik takımları büyük başarı elde etti.

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Karadeniz’de gerçekleşen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan E-Gençlik takımları büyük başarı elde etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak ve kenti bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan E-Gençlik takımları, Teknofest’te başarılarıyla dikkat çekti. E-Gençlik takımlarından Sarsılmaz İHA Takımı, 2022 Teknofest Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Kocaeli Üniversitesi Otonom Sistem Teknolojileri Takımı, Teknofest Karadeniz’de en özgün yazılım ödülünü alırken, E-Gençlik takımlarından ALTAİR JET Takımı 2022 Teknofest- Jet Motor Tasarım yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü. E-Gençlik takımlarından KOU Rover Team 2022 ise Teknofest-Sanayide Dijital Teknolojiler ileri kategoride üçüncülük kazandı. E-Gençlik tarafından desteklenen Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından olan GTU-AQUA da ikinci oldu.