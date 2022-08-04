Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gölçen Havalimanına ulaşım sağlayan 250 ve 250G hatları ile 24 saat boyunca yolcu taşıyacağını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - UlaşımPark, Hat 250 ve 250G ile ‘kesintisiz ulaşım’ mottosuyla haftanın 7 gün 24 saati yolcularını Sabiha Gökçen Havalimanına ulaştıracak.

Hat 250 her gün gidiş-dönüş 48 sefer, Hat 250G de her gün 48 sefer yaparak toplamda 96 sefer gerçekleştirecek.

Havalimanına aktarmasız ulaşımın keyfini çıkaran vatandaşlar yapılan bu düzenlemeden oldukça memnun olduğu gözlendi. Büyükşehir'in sosyal medyada paylaşım yaptığı andan itibaren vatandaşlar tarafından gelen geri bildirimler de yapılan hizmetin yerinde olduğunun göstergesi oldu.

İZMİT’DEN HAT 250 GEBZE’DEN HAT 250G

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinden hareket eden Hat 250 ile vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanına 24 saat ulaşacak.

Hat 250’de yapılan bu 96 seferle vatandaşlar bir yaşını dahi doldurmamış lüks araçlarla yolculuk yapacak.

Gebze otogarından hareket eden Hat 250G ile de vatandaşlar havalimanına 7 gün 24 saat ulaşacak. Gerçekleştirilen bu revize saat uygulaması ile seferlerin yoğunluğu kontrol edilecek.