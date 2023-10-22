Büyük Birlik Partisi’nin 12. olağan kurultayında Kocaeli’den Şerafettin Akdemir MKYK listesine seçildi.

Büyük Birlik Partisi’nin Kocaeli’den 1. sıra milletvekili adayı Şerafettin Akdemir, Ankara’da düzenlenen 12. olağan kurultayda, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) aday listesinde yer buldu. Mustafa Destici’nin tek aday olarak girdiği kurultayda Kocaeli’den Şerafettin Akdemir’de MKYK listesine seçildi.

Şeraffetin Akdemir’i ilk tebrik eden ise BBP Kocaeli Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü oldu. MKYK’da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerafettin Akdemir ise, "Kocaelimize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.