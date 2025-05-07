Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesindeki yolları yenileyerek, ulaşımda güvenliği ve konforu artırıyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yahya Kaptan Caddesi’nde altyapısı biten kısımların kapsamlı asfalt serim çalışması başlatıldı.

KARTEPE’DE ASFALT ÇALIŞMASI

Kocaeli’nde kent merkezinin yanında ilçelerdeki ana arterleri de daha sağlıklı hale getirmek amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi hizmette sınır tanımıyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, toplam uzunluğu 400 metre, genişliği 15 metre olan Dumlupınar Mahallesi Yahya Kaptan Caddesi’nde altyapısı tamamlanan kısımların asfalt serimini tamamladı. Caddenin kalan bölümünde ise altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından serim işlemi gerçekleştirilecek. Çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar 1800 ton plent miks temel (PMT) serimi yapıldı. Bu işlemin ardından 400 ton asfalt, yolun belirlenen kısmına serildi. Ekipler, PMT serim işleminin tamamlanmasının ardından 200 metrelik bölümde daha asfalt serimi gerçekleştirecek.

ALİKAHYA GÜZERGÂHINA ALTERNATİF ULAŞIM

Yahya Kaptan Caddesi’nde toplam 5 bin metreküp kazı çalışması gerçekleştirildi. Ardından 4 bin metreküp sağlam ve kaliteli dolgu malzemesi zemine uygulanarak altyapı güçlendirildi. Bu çalışmalar sonucunda Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile Alikahya Mahallesi’ni birbirine bağlayan alternatif bir ulaşım güzergâhı da hizmete sunuldu.

EKİPLER, GECE GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞIYOR

Büyükşehir ekipleri, şehir genelindeki asfalt yenileme çalışmalarını gece geç saatlere taşıyarak hem trafiğin aksamamasını sağlıyor hem de vatandaşların günlük yaşamını etkilemeden hizmet sunuyor. Yahya Kaptan Caddesi’nin kalan kısmında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt seriminin hızla bitirilerek, yolun vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Yapılan bu çalışmalarla hem yol konforunun hem de ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.