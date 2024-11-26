Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç kazandırmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında kadına şiddete karşı anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen program, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ’NİN ÇİÇEK GİBİ KADINLARI

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmayı amaçlayan program, “Kocaeli’nin Çiçek Gibi Kadınları” korteji ile başladı. Başkan Vekili Berna Abiş ve beraberindekiler, Kocaeli Kadın Kooperatiflerinin stantlarını gezdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 sayılı kanunla birlikte son derece etkin ve kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen Abiş, “Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamlı mücadeleye elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Devletimiz, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, iş ve sanat dünyası kadına şiddetin önlenmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Fakat ne olursa olsun fert fert hepimize görev düşüyor. Her birimiz çok duyarlı olmalı ve toplumda bilinci artırmak için çalışmalıyız. Her birimiz anne, teyze, halayız. Burada çocuk ve ailenin yönetilmesi, yetiştirilmesi ve eğitilmesi bizlerin üzerine düşüyor” dedi.