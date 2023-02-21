Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hatay’a 59 kişilik takviye sağlık ekibi gönderildi. Afet bölgelerine gönderilen ekipler, yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hatay’a 59 kişilik takviye sağlık ekibi gönderildi. Afet bölgelerine gönderilen ekipler, yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.

Çok sayıda ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerin ardından tüm imkanlarıyla afet bölgelerinde görev yapan İl Sağlık Müdürlüğü, bugün 59 kişilik sağlık ekibinden oluşan 5’inci kafileyi de Hatay’a gönderdi. Deprem bölgesine gönderilen sağlık çalışanları, aileleri ve mesai arkadaşları dualarla uğurladı. Afet bölgelerine giden sağlık çalışanları canhıraş çalışarak depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.