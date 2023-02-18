Kahramanmaraş merkezli “Asrın felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından Kocaeli’den Hatay’a gönüllü gelen berber ve kuaförler çadır kentte kalan depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 44 kişilik ekiple gelen berberlere ve kuaförlere teşekkür ederek, "Kendilerinden Allah razı olsun, insanların mutluluğuna çok ciddi bir katkı sağladılar” dedi.

Kahramanmaraş merkezli “Asrın felaketi” olarak adlandırılan depremlerin ardından Kocaeli’den Hatay’a gönüllü gelen berber ve kuaförler çadır kentte kalan depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 44 kişilik ekiple gelen berberlere ve kuaförlere teşekkür ederek, "Kendilerinden Allah razı olsun, insanların mutluluğuna çok ciddi bir katkı sağladılar” dedi.

Hatay’ın Defne ilçesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kurulan çadır kente, Kocaeli’den gönüllü 44 kişiden oluşan berber ve kuaför geldi. Gelen ekipler buradaki kadınların, çocukların ve erkeklerin ücretsiz bir şekilde kişisel bakımlarını yapmaya başladı.

“Burada çok temel ihtiyaçlardan bir tanesini karşılıyorlar”

Berberler odası başkanı ve kuaförler odası başkanının kendilerine depremin ilk gününden itibaren ulaştıklarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sağolsunlar berberler odası başkanımız, kuaförler odası başkanımız depremin ilk günlerinde bize ulaştılar. Gönüllü olarak oraya gelmek, hizmet etmek istiyoruz demişlerdi bize. Biraz daha düzenli yerleşik bir alana geçtiğimizde size haber vereceğiz demiştik. Kocaeli’den bugün geldiler. Hem hanımefendiler hem de beyefendiler hizmet alıyorlar. Hepsi çok mutlu, kendilerini daha iyi hissediyorlar. Yaklaşık 44 kişilik bir ekiple geldiler. Burada çok temel ihtiyaçlarından bir tanesini karşılıyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun, insanların mutluluğuna çok ciddi bir katkı sağladılar” dedi.

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt da, “Bizler de depremi yaşayan bir il olarak, Kocaeli olarak, tabii ki burada bütün kurumlar kuruluşlar yara sarmaya uğraşırken, sektörümüzle ilgili ilimizde bulunan oda başkanlarımızla birlikte kuaförler odası, Gebze Berberler Kuaför Odası başkanımızla böyle bir çalışma yapalım mı diye görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonra Tahir başkanımızı aradık. Başkanımız da her türlü desteği, hizmeti vereceğini söyledi. Şuanda da burada halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. İnsanlarımız bu alınan hizmetten dolayı gerçekten çok mutlu. Ayrıca onlara verilen değerden dolayı da mutluluk duymakta. Tahir başkanımıza ve diğer oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.