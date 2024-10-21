YKS’ye hazırlanan Kocaelili lise öğrencileri SUBÜ’yü gezerek üniversite hakkında bilgi sahibi oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek lise öğrencilerini ağırladı. Bu çerçevede Kocaeli İzmit Özel Adım Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 9 ve 10’uncu sınıfa giden 55 öğrencisi üniversitenin birimlerini gezdi ve eğitim-öğretim imkanlarına ilişkin bilgi aldı. Üniversite adaylarına ilk olarak Rektörlük Konferans Salonu’nda Araştırma Görevlisi Furkan Menevşeoğlu ve Araştırma Görevlisi Kadir Yasin Sunca tarafından tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Ardından Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Dr. Öğretim Üyesi Cem Özkurt yürütülen çalışmaları anlattı. SUBÜ Stüdyoları’nda yer alan ‘Greenbox Stüdyo’, ‘Ders Stüdyoları’ ve ‘Ses Stüdyosu’ Öğretim Görevlisi Emre Eroğlu ve Bilgisayar Teknikeri Ahmet Enes Gemalmaz tarafından tanıtıldı. Öğrenciler son olarak Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti. Her bir birimde öğrencilerin üniversiteye ilişkin soruları da yanıtlandı.